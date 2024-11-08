Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir?

Aşkı Memnu Cemile karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu bu dizinin ardından 2011 senesinde Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıktıktan sonra Fasülye, Hayat adlı yapımlarda da kendisine yer bulmuştur.

Adını Feriha Koydum'da Gülsüm, Emir’in Yolu'nda yine Gülsüm, Hangimiz Sevmedik'te Emel karakterlerine hayat vermiştir. Pelin Ermiş ayrıca “Cehennem 3D”, “Bekçi” ve “Kiraz Mevsim” filmlerinde rol aldı.