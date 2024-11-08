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  4. Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir?

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir?

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu. Pelin Ermiş dizide Çağla karakterini canlandıracak. Peki, Pelin Ermiş kimdir? Pelin Ermiş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir? - Sayfa 1

Pelin Ermiş kimdir?

20 Ağustos 1982'de İzmir'de doğan Pelin Ermiş, Türk oyuncudur. İlk rolü 2007 yılında Show Tv'de yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisindeki Zeliha olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alan Ermiş, yine 2007'de Kırmızı adlı yapımda yer alan oyuncu Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Aşkı Memnu ile parladı.

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir? - Sayfa 2

Aşkı Memnu Cemile karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu bu dizinin ardından 2011 senesinde Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıktıktan sonra Fasülye, Hayat adlı yapımlarda da kendisine yer bulmuştur.

Adını Feriha Koydum'da Gülsüm, Emir’in Yolu'nda yine Gülsüm, Hangimiz Sevmedik'te Emel karakterlerine hayat vermiştir. Pelin Ermiş ayrıca “Cehennem 3D”, “Bekçi” ve “Kiraz Mevsim” filmlerinde rol aldı.

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir? - Sayfa 3

Pelin Ermiş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Avlu

Sizi Dinliyorum

Kiraz Mevsimi

Hangimiz Sevmedik?

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu! Pelin Ermiş kimdir? - Sayfa 4

Cehennem 3D

Aşk-ı Memnu

Vazgeç Gönlüm

Bekçi

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