Kızıl Goncalar dizisinin Selim’i Erol Afşin kimdir? Erol Afşin hangi projelerde rol almıştır?

Erol Afşin kimdir?

29 Ağustos 1989 yılında Adana’da doğan Erol Afşin, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı.