Kızıl Goncalar dizisinin Selim’i Erol Afşin kimdir? Erol Afşin hangi projelerde rol almıştır?
Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Erol Afşin dahil oldu. Erol Afşin dizide saatçi Aziz’in torunu Selim karakterine hayat verecek. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Selim’i Erol Afşin kimdir? Erol Afşin hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erol Afşin kimdir?
29 Ağustos 1989 yılında Adana’da doğan Erol Afşin, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı.
Oyuncu şu ana kadar Ballhaus Tiyatrosu, Maxim Gorki Tiyatrosu'ndaki çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk kısa filmi ise Anthony Maras'ın 'The Palace'ı oldu. Adana doğumlu Türk oyuncu Erol Afşin Homeland'deki rolüyle uzun süre adından söz ettirmişti.
Erol Afşin, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Homeland, Pasha, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Kırmızı Oda, Ayak İşleri gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Erol Afşin hangi film ve dizilerde rol almıştır?
Gaddar (2023)
The Turkish Detective (2023)
Wir (2021-2022)
Soko Potsdam (2021)
Ayak İşleri (2021)
Homeland (2011-2020)
Kırmızı Oda (2021)
Das Milan-Protokoll (2018)
Girls of the Sun (2018)
Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)
Saf (2018)
Vergesst Mich Nicht (2016)
Nick Off Duty (2016)
Mustang (2015)
Pasha (2014)