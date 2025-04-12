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Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN)

Metro’da indirimler sürüyor. Metro markette 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar et ve birçok gıda ürününde indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Peki, Metro’da hangi ürünlerde indirim var? Metro market 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Metro market aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 1

SİVRİ BİBER / ÇARLİSTON BİBER / DOLMA BİBER KG

Fiyat: 34,90 TL

 

KARPUZ KG

Fiyat: 34,90 TL

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Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 2

DOMATES KG

Fiyat: 29,90 TL

 

SOĞAN KG

Fiyat: 13,90 TL

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Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 3

DANA ANTRİKOT BİFTEK KG

Fiyat: 999,90 TL

 

KUZU KUŞBAŞI KARAMAN / KIVIRCIK

Karaman kg: 849,90 TL

Kıvırcık kg: 949,90 TL

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Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 4

SCHNITZEL (PİŞMİŞ)

Fiyat: 119,90 TL

 

NORVEÇ SOMONU DİLİM KG

Fiyat: 469,90 TL

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