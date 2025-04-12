Metro’da gıda ürünlerinde dev indirim! (METRO AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN)
Metro’da indirimler sürüyor. Metro markette 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar et ve birçok gıda ürününde indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Peki, Metro’da hangi ürünlerde indirim var? Metro market 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Metro market aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
DANA ANTRİKOT BİFTEK KG
Fiyat: 999,90 TL
KUZU KUŞBAŞI KARAMAN / KIVIRCIK
Karaman kg: 849,90 TL
Kıvırcık kg: 949,90 TL
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BİM 30’lu yumurtada yüzde 13 indirim! (BİM 14 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ AKTÜEL FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU)