Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.