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Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir?

Metin Arolat 20 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahnedeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Metin Arolat sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Metin Arolat kimdir? İşte detaylar…

Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir? - Sayfa 1

Metin Arolat kimdir?

 28 Mayıs 1972 yılında İzmir’de doğan Mehmet Metin Arolat, Türk şarkıcı ve yönetmendir.

Annesi Çerkes, babası banka müdürü ve İstanbul asıllıdır. Babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır.

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Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir? - Sayfa 2

 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

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Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir? - Sayfa 3

İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı.

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Sahnedeyken fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Metin Arolat kimdir? - Sayfa 4

Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye dönünce Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.

20 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahnedeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü.

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