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  4. Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir?

Sen Ağlama İstanbul dizisine Veda Yurtsever dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Veda Yurtsever dizide Şirin’in halası Zerrin’i canlandıracak. Peki, Veda Yurtsever kimdir? Veda Yurtsever hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir? - Sayfa 1

Veda Yurtsever kimdir?

23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl’de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirmiştir. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir? - Sayfa 2

Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol almış, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi vermiştir.

Komedyen Mahir İpek ile 1998 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Söz adında çocuğu vardır.

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir? - Sayfa 3

Veda Yurtsever hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Televizyon

2006  İki Aile

2010-2012     Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012-2013      Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2014   Beyaz Karanfil

2015-2018      Kırgın Çiçekler

2019    Zengin ve Yoksul

2020  Babil

2020-2021    Alev Alev

2022-2024   Üç Kız Kardeş

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Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2006  Kabuslar Evi: Takip

2008  Esrarlı Gözler

2008  Issız Adam

2012    Htr2b - Dönüşüm

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