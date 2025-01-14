Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir?
Sen Ağlama İstanbul dizisine Veda Yurtsever dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Veda Yurtsever dizide Şirin’in halası Zerrin’i canlandıracak. Peki, Veda Yurtsever kimdir? Veda Yurtsever hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Veda Yurtsever kimdir?
23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl’de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirmiştir. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.
Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol almış, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi vermiştir.
Komedyen Mahir İpek ile 1998 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Söz adında çocuğu vardır.
Veda Yurtsever hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2006 İki Aile
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2014 Beyaz Karanfil
2015-2018 Kırgın Çiçekler
2019 Zengin ve Yoksul
2020 Babil
2020-2021 Alev Alev
2022-2024 Üç Kız Kardeş