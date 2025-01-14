Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna Veda Yurtsever dahil oldu! Veda Yurtsever kimdir?

Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol almış, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi vermiştir.

Komedyen Mahir İpek ile 1998 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Söz adında çocuğu vardır.