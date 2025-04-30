ŞOK markete Spor Malzemeleri geliyor! ŞOK 3 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 3 Mayıs Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 3 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 3 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 3 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Masaj Tabancası 749,00 TL
Egzersiz Minderi 183x61 cm 349,00 TL
Karın Kas Aleti 249,00 TL
Egzersiz Minderi 140x50 cm 149,00 TL
Katlanabilir Egzersiz Minderi 299,00 TL
Sinbo Dijital Banyo Baskülü 199,00 TL
Egzersiz Minderi 180x60 cm 249,00 TL
Esneme ve Strecth Bandı 149,00 TL
Pilates Topu 65 cm 299,00 TL
Aktuel-urunler.com 000,00 TL
Pilates Topu 20 cm 69,95 TL
Pilates Bant 3'lü 100,00 TL
Egzersiz Direnç Bandı 119,00 TL
Masa Tenisi Seti 199,00 TL
Rulmanlı Atlama İpi 79,95 TL
Masaj Barı 100,00 TL
Ayarlanabilir El Yayı 119,00 TL
Pilates Mini Loop Bant 79,95 TL
Çelik Atlama İpi 100,00 TL
The Bootle Pipetli Sporcu Matarası 1 Litre 149,00 TL
Su Şişesi 750 ml 50,00 TL
Slazenger Erkek Modal Şort 299,00 TL
Slazenger Kadın Modal T-Shirt 299,00 TL
Slazenger Kadın Düşük Kol Modal T-Shirt 299,00 TL
Slazenger Erkek Modal T-Shirt 299,00 TL
Slazenger Kadın Modal Şort 299,00 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;
Emotion Love / Detoks Floral Deodorant 150 ml + Duru Body Scrub Duş Jeli 250 ml 135,00 TL
Ülker Kremalı Bisküvi 8'li 49,00 TL
Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr + Mayonez 345 gr 75,00 TL
Orkid Platinum Özel Seri Gece 24'lü 125,00 TL
Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 175,00 TL