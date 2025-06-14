ŞOK’a bugün Kamp Termosu geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-17 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-17 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-17 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
KAMP TERMOSU
Ürün bilgileri
20 litre
28x39,5x33 cm
2 adet bardaklık alanı
Ortalama 12 saat soğuk tutma
Taşıma kulplu
Fiyat: 999 TL
POMPALI TERMOS
Ürün bilgileri
1,9 litre
Cam hazne
Fiyat: 319 TL
TERMAL PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL
Ürün bilgileri
9 litre
21x30 cm
Fiyat: 129 TL
GÜNEŞLİKLİ KAMP SANDALYESİ
Ürün bilgileri
600 denye kumaş
Katlanabilir tenteli
Kılıflı askılı taşıma çantası
Fileli bardak koyma haznesi
Fiyat: 1,190 TL
KATLANIR ALÜMİNYUM MASA
Ürün bilgileri
70x70 cm
Fiyat: 999 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KASA ARKASI ÜRÜNLER
PALMOLİVE DUŞ YERİ ÇEŞİTLERİ 500 ML
Fiyat: 89 TL
BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML
Fiyat: 69 TL
SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED
Fiyat: 20 TL
ÜLKER ÇOKOKREM 650 GRAM
Fiyat: 119 TL
PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ
Fiyat: 95 TL