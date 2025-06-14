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ŞOK’a bugün Kamp Termosu geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-17 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-17 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-17 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a bugün Kamp Termosu geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KAMP TERMOSU

Ürün bilgileri

20 litre

28x39,5x33 cm

2 adet bardaklık alanı

Ortalama 12 saat soğuk tutma

Taşıma kulplu

Fiyat: 999 TL

POMPALI TERMOS

Ürün bilgileri

1,9 litre

Cam hazne

Fiyat: 319 TL

TERMAL PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL

Ürün bilgileri

9 litre

21x30 cm

Fiyat: 129 TL

GÜNEŞLİKLİ KAMP SANDALYESİ

Ürün bilgileri

600 denye kumaş

Katlanabilir tenteli

Kılıflı askılı taşıma çantası

Fileli bardak koyma haznesi

Fiyat: 1,190 TL

KATLANIR ALÜMİNYUM MASA

Ürün bilgileri

70x70 cm

Fiyat: 999 TL

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ŞOK’a bugün Kamp Termosu geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KASA ARKASI ÜRÜNLER

PALMOLİVE DUŞ YERİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 89 TL

BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML

Fiyat: 69 TL

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED

Fiyat: 20 TL

ÜLKER ÇOKOKREM 650 GRAM

Fiyat: 119 TL

 PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ

Fiyat: 95 TL

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