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  4. Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu. Hasan Küçükçetin dizide Necmi karakterine hayat verecek. Peki, Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir? - Sayfa 1

Hasan Küçükçetin kimdir?

6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir'de doğan Hasan Küçükçetin, Türk oyuncudur.

Hasan Küçükçetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yaprak Dökümü dizisinde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır.

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Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir? - Sayfa 2

Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı "Dadaylı Tahir'" karakteriyle artmıştır. TRT Belgesel'de yayımlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisindede rol almıştır. Gelenekselleşen Dilden Dile Türkçe etkinliğinde jüri olmuştur.

Hasan Küçükçetin 2014 yılında Nazlı Yavuzcan'la evlendi.

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Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir? - Sayfa 3

Hasan Küçükçetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Filmler

2005      Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2013      Gelmeyen Bahar

2014      Gulyabani

2016      Sen Sağ Ben Selamet    

2017      Aşk Uykusu

2022      Malazgirt 1071

2023      49

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Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir? - Sayfa 4

Diziler

2004      Büyük Buluşma

2004      Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2005      Alanya Almanya

2006      Adak

2006      Ezo Gelin

2006      Acemi Cadı

2006      Beşinci Boyut

2007-2008       Menekşe ile Halil

2009-2010        Yaprak Dökümü

2012      Muhteşem Yüzyıl

2013      Böyle Bitmesin

2013-2015    Kaçak

2015      Kiraz Mevsimi

2017      Arka Sokaklar

2018      Diriliş Ertuğrul

2019      Aşk Ağlatır

2020      Mucize Doktor

2021-2022           Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru              

2021      Mavera

2022-2023           Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

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