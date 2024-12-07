Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu! Hasan Küçükçetin kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Hasan Küçükçetin dahil oldu. Hasan Küçükçetin dizide Necmi karakterine hayat verecek. Peki, Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hasan Küçükçetin kimdir?
6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir'de doğan Hasan Küçükçetin, Türk oyuncudur.
Hasan Küçükçetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yaprak Dökümü dizisinde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır.
Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı "Dadaylı Tahir'" karakteriyle artmıştır. TRT Belgesel'de yayımlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisindede rol almıştır. Gelenekselleşen Dilden Dile Türkçe etkinliğinde jüri olmuştur.
Hasan Küçükçetin 2014 yılında Nazlı Yavuzcan'la evlendi.
Hasan Küçükçetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
2013 Gelmeyen Bahar
2014 Gulyabani
2016 Sen Sağ Ben Selamet
2017 Aşk Uykusu
2022 Malazgirt 1071
2023 49
Diziler
2004 Büyük Buluşma
2004 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2005 Alanya Almanya
2006 Adak
2006 Ezo Gelin
2006 Acemi Cadı
2006 Beşinci Boyut
2007-2008 Menekşe ile Halil
2009-2010 Yaprak Dökümü
2012 Muhteşem Yüzyıl
2013 Böyle Bitmesin
2013-2015 Kaçak
2015 Kiraz Mevsimi
2017 Arka Sokaklar
2018 Diriliş Ertuğrul
2019 Aşk Ağlatır
2020 Mucize Doktor
2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru
2021 Mavera
2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı