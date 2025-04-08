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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor?(8-14 NİSAN TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 8-14 Nisan 2025 tarihleri arasında birçokj indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketinde 8-14 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 8-14 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 8-14 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 08-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor?(8-14 NİSAN TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKETİNDE KAT KAT İNDİRİM FIRSATI

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 518 TL

 

TARIM KREDİ YAĞLI YOĞURT 3000 GR

Fiyat: 115 TL

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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor?(8-14 NİSAN TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ÜLKER ÇİKOLATA VE ÇİKOLATA KAPLAMA ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM

PEROS MATİK TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ RENKLİLER SİYAHLAR 7 KG

Fiyat: 249 TL

 

TARIM KREDİ İLK HASAT ÇAY 1 KG

Fiyat: 194,90 TL

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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor?(8-14 NİSAN TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

8 NİSAN TARİHİNDE (BUGÜN) GEÇERLİ;

TARSÜT TEREYAĞI 1000 GR

Fiyat: 309 TL

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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketine hangi ürünler geliyor?(8-14 NİSAN TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

13 NİSAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ (1 ALANA BİR BEDAVA);

7 DAYS KAKAOLU KREMALI KRUVASAN 60 GR

Fiyat: 22 TL

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