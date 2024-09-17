KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı
1 Eylül’de yapılan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının ardından aynı gün (1 Eylül) 2024- KPSS Ön Lisans sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024-KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS Ön Lisans sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 cuma günü açıklanacak.
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KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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