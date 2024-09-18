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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ne kadar?

Sınav sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar…

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ne kadar? - Sayfa 1

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 

Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
 
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ne kadar? - Sayfa 2

KYK bursu ne kadar? 

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarılmıştı.

2024-2025 yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor.

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