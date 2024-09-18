KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ne kadar?

KYK bursu ne kadar?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarılmıştı.

2024-2025 yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor.