1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı...
Merkez Bankası'nın ocak ayındaki faiz indiriminin ardından konut finansmanı faiz/kâr payı oranlarında ilk indirim geldi. Bu hafta başı itibarıyla en uygun faiz oranı yüzde 2,74’e düştü. Peki bu son düşüşün ardından 1 milyon TL kredinin 120 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte en düşük konut faiz oranı sunan bankalar ve ödeme tablosu…
Merkez Bankası tarafından 23 Ocak’ta gerçekleştirilen faiz indirimi sonrası gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrilmişti. TCMB’nin söz konusu indirim kararının ardından bankalar tarafından ilk indirim, bu hafta başı itibarıyla geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi faizi oranı yüzde 2,74 seviyesine kadar geriledi.
BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
Bankalarca 3 Şubat 2025 haftası itibarıyla sunulan en uygun konut kredisi faizİ oranları, 61-120 ay vade aralığında şöyle gerçekleşti:
-Vakıf Katılım: %2,74 (Konut finansmanı kâr payı oranı)
-Ziraat Bankası: %2,79
-QNB: %2,84
-Akbank: %2,85
-Garanti BBVA: %2,88
-TEB: %3,00
-İş Bankası: %3,00
1 MİLYON TL’NİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
En düşük oran olarak öne çıkan yüzde 2,74’e göre 1 milyon TL kredi için hesaplama yapıldığında taksitler ve geri ödeme tablosu şöyle gerçekleşiyor:
* 72 ay vadede:
Aylık taksit: 31 bin 965 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL
* 84 ay vadede:
Aylık taksit: 30 bin 555 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL
* 96 ay vadede:
Aylık taksit: 29 bin 610 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL
* 108 ay vadede:
Aylık taksit: 28 bin 963 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL
* 120 ay vadede:
Aylık taksit: 28 bin 512 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL