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  4. 1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı...

1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı...

Merkez Bankası'nın ocak ayındaki faiz indiriminin ardından konut finansmanı faiz/kâr payı oranlarında ilk indirim geldi. Bu hafta başı itibarıyla en uygun faiz oranı yüzde 2,74’e düştü. Peki bu son düşüşün ardından 1 milyon TL kredinin 120 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte en düşük konut faiz oranı sunan bankalar ve ödeme tablosu…

1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı... - Sayfa 1

Merkez Bankası tarafından 23 Ocak’ta gerçekleştirilen faiz indirimi sonrası gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrilmişti. TCMB’nin söz konusu indirim kararının ardından bankalar tarafından ilk indirim, bu hafta başı itibarıyla geldi.

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1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı... - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi faizi oranı yüzde 2,74 seviyesine kadar geriledi.

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1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı... - Sayfa 3

BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE?

Bankalarca 3 Şubat 2025 haftası itibarıyla sunulan en uygun konut kredisi faizİ oranları, 61-120 ay vade aralığında şöyle gerçekleşti:

-Vakıf Katılım: %2,74 (Konut finansmanı kâr payı oranı)

-Ziraat Bankası: %2,79

-QNB: %2,84

-Akbank: %2,85

-Garanti BBVA: %2,88

-TEB: %3,00

-İş Bankası: %3,00

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1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı... - Sayfa 4

1 MİLYON TL’NİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük oran olarak öne çıkan yüzde 2,74’e göre 1 milyon TL kredi için hesaplama yapıldığında taksitler ve geri ödeme tablosu şöyle gerçekleşiyor:

* 72 ay vadede:
Aylık taksit: 31 bin 965 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL

* 84 ay vadede:
Aylık taksit: 30 bin 555 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL

* 96 ay vadede:
Aylık taksit: 29 bin 610 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL

* 108 ay vadede:
Aylık taksit: 28 bin 963 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL

* 120 ay vadede:
Aylık taksit: 28 bin 512 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL

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