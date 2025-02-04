1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranı...

1 MİLYON TL’NİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük oran olarak öne çıkan yüzde 2,74’e göre 1 milyon TL kredi için hesaplama yapıldığında taksitler ve geri ödeme tablosu şöyle gerçekleşiyor:

* 72 ay vadede:

Aylık taksit: 31 bin 965 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL

* 84 ay vadede:

Aylık taksit: 30 bin 555 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL

* 96 ay vadede:

Aylık taksit: 29 bin 610 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL

* 108 ay vadede:

Aylık taksit: 28 bin 963 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL

* 120 ay vadede:

Aylık taksit: 28 bin 512 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL