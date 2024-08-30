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  4. 1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te

1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te

Çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu "Vista" adlı lüks yolcu gemisi Marmaris Limanı'na yanaştı.

1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te - Sayfa 1

Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te - Sayfa 2

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu belirtildi.

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1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te - Sayfa 3

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

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1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te - Sayfa 4

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Geminin, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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