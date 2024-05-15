2024 Mayıs SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? 2024 SED yardımı ödemesi ne kadar?
SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla ödeniyor. SED yardımı alanlar mayıs ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 Mayıs SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? 2024 SED yardımı ödemesi ne kadar? İşte detaylar…
Mayıs SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?
2024 Mart ödemeleri 19 Mart'a kadar tamamlanmıştı. Nisan ayında ise ödemeler bayramdan ötürü erkene çekilerek 8 Nisan'da hesaplara geçmişti. 2024 Mayıs ayı SED ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
2024 SED yardımı ödemesi ne kadar?
Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.
Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.
Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.
SED ödemesi nasıl sorgulanır?
SED yardımının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğreniliyor.