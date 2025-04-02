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Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu?

Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam geldi. Son zamlarla birlikte Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarını güncelledi.

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu? - Sayfa 1

iPhone 16 - 64 bin 999 TL'den 69 bin 999 TL'ye,

iPhone 16 Plus - 73 bin 999 TL'den 79 bin 999 TL'ye,

iPhone 16 Pro - 82 bin 999 TL'den 89 bin 999 TL'ye yükseldi.

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Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu? - Sayfa 2

 Seriye sonradan eklenen iPhone 16e, 47 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye yükseldi. Böylece Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam uygulandı.

En ucuz iPhone'un fiyatı 49 bin 999 TL oldu.

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Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu? - Sayfa 3

Zamlar yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmadı.

Apple Watch Series 10 artık 19 bin 999 TL, Watch Ultra 2 ise 55 bin 999 TL’den satışa sunuluyor.

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Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu? - Sayfa 4

Mac ve iPad kategorilerinde şu an için bir fiyat güncellemesi bulunmazken, döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesiyle bu ürünlere de zam gelebileceği tahmin ediliyor.

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