Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: En ucuz iPhone ne kadar oldu?
Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam geldi. Son zamlarla birlikte Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarını güncelledi.
iPhone 16 - 64 bin 999 TL'den 69 bin 999 TL'ye,
iPhone 16 Plus - 73 bin 999 TL'den 79 bin 999 TL'ye,
iPhone 16 Pro - 82 bin 999 TL'den 89 bin 999 TL'ye yükseldi.
Seriye sonradan eklenen iPhone 16e, 47 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye yükseldi. Böylece Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam uygulandı.
En ucuz iPhone'un fiyatı 49 bin 999 TL oldu.
Zamlar yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmadı.
Apple Watch Series 10 artık 19 bin 999 TL, Watch Ultra 2 ise 55 bin 999 TL’den satışa sunuluyor.
Mac ve iPad kategorilerinde şu an için bir fiyat güncellemesi bulunmazken, döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesiyle bu ürünlere de zam gelebileceği tahmin ediliyor.