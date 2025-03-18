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Bu fırsat kaçmaz! Bim’e yarın (19 Mart) oyun bilgisayarı geliyor ( BİM 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e yarın (19 Mart) Monster marka oyun bilgisayarı geliyor. Peki, oyun bilgisayarlarının özellikleri neler? Fiyatları ne kadar? İşte, Bim Monster marka oyun bilgisayarlarının özellikleri ve fiyatları…

Bu fırsat kaçmaz! Bim’e yarın (19 Mart) oyun bilgisayarı geliyor ( BİM 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

MONSTER TULPAR TD3 V1.10.1.2 MASAÜSTÜ OYUNCU BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci - Core i5 14400F 

• Ram - 16 GB / SSD -  500 GB 

• Grafik Kartı - RTX 4060 

• İşletim Sistemi - Windows 11

 Fiyat: 39,950 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Bim’e yarın (19 Mart) oyun bilgisayarı geliyor ( BİM 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

MONSTER TULPAR T6 V3.2.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci Core - i7 13700HX 

• Ram - 32 GB / SSD -  1 TB 

• Grafik Kartı - RTX 4070 

• Ekran Boyutu - 16" 

• Ekran Çözünürlüğü - FHD+ 1920x1200  165Hz IPS Mat LED Ekran 

• İşletim Sistemi - Windows 11

 Fiyat: 64,250 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Bim’e yarın (19 Mart) oyun bilgisayarı geliyor ( BİM 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

MONSTER ABRA A7 V15.3.3 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci - Core i5 13500H 

• Ram - 16 GB / SSD -  500 GB 

• Grafik Kartı - RTX 3050 

• Ekran Boyutu - 17.3” 

• Ekran Çözünürlüğü - FHD / 1920 x 1080 • İşletim Sistemi - Windows 11

 Fiyat: 36,250 TL

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