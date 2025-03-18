Bu fırsat kaçmaz! Bim’e yarın (19 Mart) oyun bilgisayarı geliyor ( BİM 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER)
Bim’e yarın (19 Mart) Monster marka oyun bilgisayarı geliyor. Peki, oyun bilgisayarlarının özellikleri neler? Fiyatları ne kadar? İşte, Bim Monster marka oyun bilgisayarlarının özellikleri ve fiyatları…
MONSTER TULPAR TD3 V1.10.1.2 MASAÜSTÜ OYUNCU BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci - Core i5 14400F
• Ram - 16 GB / SSD - 500 GB
• Grafik Kartı - RTX 4060
• İşletim Sistemi - Windows 11
Fiyat: 39,950 TL
MONSTER TULPAR T6 V3.2.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci Core - i7 13700HX
• Ram - 32 GB / SSD - 1 TB
• Grafik Kartı - RTX 4070
• Ekran Boyutu - 16"
• Ekran Çözünürlüğü - FHD+ 1920x1200 165Hz IPS Mat LED Ekran
• İşletim Sistemi - Windows 11
Fiyat: 64,250 TL
MONSTER ABRA A7 V15.3.3 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci - Core i5 13500H
• Ram - 16 GB / SSD - 500 GB
• Grafik Kartı - RTX 3050
• Ekran Boyutu - 17.3”
• Ekran Çözünürlüğü - FHD / 1920 x 1080 • İşletim Sistemi - Windows 11
Fiyat: 36,250 TL