Çift dip formasyonu nedir? Nasıl çalışır?
Çift dip formasyonu (W formasyonu), fiyat hareketi grafiğinde "W" harfinin şeklini oluşturan, fiyatta hem yukarı hem de aşağı doğru birden fazla dalgalanmanın olduğu çift dipli bir formasyonudur. Peki çift dip formasyonunun özellikleri nelerdir? Piyasada çift dip formasyonu görülürse ne olur? Çift dip formasyonu nasıl çalışır? İşte detaylar...
Çift dip formasyonu özellikleri nelerdir?
W harfine benzer bir görünüm oluşur.
Genellikle W'yi oluşturmadan önce güçlü bir düşüş trendine sahiptir ve ardından W tamamen oluştuktan sonra grafikte güçlü bir yükseliş trendi görülür.
Çift dip formasyonunda fiyatların yükselmesi beklenir.
Yükseliş eğiliminin sonlandığı durumlarda değerlendirilir.
Çift dip formasyonu neden önemlidir?
Doğru bir şekilde tespit edilirse, çift dip formasyonu yatırımcılar için mükemmel bir giriş fırsatının sinyalini verebilir. Çünkü bu, hisse senedinin önemli bir destek seviyesine ulaştığını ve aşağıya doğru hareket etmekte zorluk yaşadığını gösterir. Bu durum hisse senedinin düşük bir seviye oluşturduğunu ve şimdi yukarı yönlü bir hareket için konumlandığını gösterir.
Piyasada çift dip formasyonu görülürse ne olur?
Çift dip formasyonu oluştuğu durumda, tepe noktalarının en az iki katı yükseliş gelir. W formasyonu hedefi en az iki kat denebilir. Fakat yükseliş bir noktada hızlıca biterek, aynı oranda bir düşüş sağlar. Hatta ciddi düşüşler sonrasında yeni alıcılar bulunmazsa, varlık hızla güven kaybedebilir. Böylece boyun çizgisinin de altına düşen varlık ciddi bir toplama dönemine geçiş yapar.
Çift dip formasyonu nasıl çalışır?
Çift dip formasyonunu çalışması için ikili tepe formasyonundan sonra sert bir yükseliş gerekir. Özellikle boyun çizgisi üzerinde yatay hareketler yapan varlık bir anda ilgi kazanır. Böylece yeni bir yükseliş yolu açılmış olur. Yatırımcıların hedefine giren varlık, yoğun bir ilgiyle alıcı bulurken hızlı bir yükseliş gösterir. Çok kısa sürelerde alıcı bulmaya başladığı noktanın iki katına kadar ulaşabilir. Fakat unutulmaması gereken, hızlı yükselen varlık gerçek değerinde değildir. Bu sebeple yüksek kazanç elde eden yatırımcılar hızlıca ellerindeki tüm varlıkları tecrübesiz yatırımcılara devreder. Bunun sonucunda ciddi bir düşüş gerçekleşir.