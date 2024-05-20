Çift dip formasyonu nedir? Nasıl çalışır?

Çift dip formasyonu nasıl çalışır?

Çift dip formasyonunu çalışması için ikili tepe formasyonundan sonra sert bir yükseliş gerekir. Özellikle boyun çizgisi üzerinde yatay hareketler yapan varlık bir anda ilgi kazanır. Böylece yeni bir yükseliş yolu açılmış olur. Yatırımcıların hedefine giren varlık, yoğun bir ilgiyle alıcı bulurken hızlı bir yükseliş gösterir. Çok kısa sürelerde alıcı bulmaya başladığı noktanın iki katına kadar ulaşabilir. Fakat unutulmaması gereken, hızlı yükselen varlık gerçek değerinde değildir. Bu sebeple yüksek kazanç elde eden yatırımcılar hızlıca ellerindeki tüm varlıkları tecrübesiz yatırımcılara devreder. Bunun sonucunda ciddi bir düşüş gerçekleşir.