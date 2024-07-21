Geçen hafta en çok hangi hisse kazandırdı?
Geçen hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,83 değer kazanırken, altının gram fiyatı, Euro/TL ve Dolar/TL kaybetti. Peki, en çok kazandıran-kaybettiren hisse senetleri ve fonlar hangileri oldu?
1000 Yatırımlar Holding en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,78 ile 1000 Yatırımlar Holding oldu. 1000 Yatırımlar Holding’i, yüzde 9,81 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,61 ile de Eczacıbaşı İlaç izledi.
En çok değer kaybeden Katılımevim
En çok değer kaybedenler yüzde 8,66 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 7,95 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve yüzde 7,52 ile Koza Anadolu Metal Madencilik olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 571 milyar 84 milyon lirayla Koç Holding, 551 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 438 milyar 249 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.
İşte en çok kazandıran fonlar
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 25,10 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
En çok kaybettiren fonlar hangiler oldu?
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 12,06 ile Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,82'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.