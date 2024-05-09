KPSS ücreti de enflasyona yenildi: Sınav ücreti 2 kattan fazla arttı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ücretleri de enflasyondan nasibini aldı. KPSS ücretleri geçen yıla oranla 2 kattan fazla arttı. KPSS'nin her bir oturumu için ödenecek tutar şöyle...
ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri her bir oturum için 350 TL, KPSS Alan Bilgisi her bir oturum 235 TL ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) her bir oturum 350 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl KPSS ücretleri ne kadardı?
Geçen yıl, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 150 lira, Alan Bilgisi her bir oturumu 100 lira ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 150 TL idi.
2024 KPSS başvurular ne zamana kadar alınacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
2024 KPSS sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi birinci gün oturumları 20 Temmuz'da ve ikinci oturumları 21 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta düzenlenecek.