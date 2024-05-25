Manşet enflasyon nedir? Manşet enflasyonda hangi değişkenler hesaplanır?
Ekonomideki toplam enflasyonu ifade eden manşet enflasyon nedir? Manşet enflasyon ile çekirdek enflasyon hesaplaması arasında nasıl bir fark vardır? İşte manşet enflasyonla ilgili tüm detaylar…
Manşet enflasyon nedir?
Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artıştır.
Manşet enflasyon ise, bir ekonomideki toplam enflasyondur. Manşet enflasyon rakamı, gıda ve enerji gibi emtiaları içeren bir mal sepetindeki enflasyonu da içermektedir.
Manşet enflasyon, enflasyon hesaplanırken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyondan farklıdır. Gıda ve enerji fiyatları değişken olduğundan çekirdek enflasyona dahil edilmemektedir. Manşet enflasyonda tüm değişkenler hesaplanır.
Manşet enflasyon genellikle, merkez bankalarının para politikalarını belirlerken kullandığı bir gösterge olarak kullanılır. Bunun nedeni ise manşet enflasyonun, çoğu hanenin tükettiği mal ve hizmet sepetini yakından temsil eden geniş bir ölçü olmasıdır. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), manşet enflasyonunun bir ölçüsüdür.
Kısacası manşet enflasyon dediğimiz olgu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ta kendisidir. Her ay açıklanan enflasyon verileri kamuoyunda manşet şeklinde verildiğinden manşet enflasyon adını buradan almaktadır.