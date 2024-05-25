Manşet enflasyon nedir? Manşet enflasyonda hangi değişkenler hesaplanır?

Manşet enflasyon genellikle, merkez bankalarının para politikalarını belirlerken kullandığı bir gösterge olarak kullanılır. Bunun nedeni ise manşet enflasyonun, çoğu hanenin tükettiği mal ve hizmet sepetini yakından temsil eden geniş bir ölçü olmasıdır. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), manşet enflasyonunun bir ölçüsüdür.