Nispi (göreli) gelir hipotezi nedir?

Nispi gelir hipotezine göre tüketim miktarını, tüketicinin içinde bulunduğu toplumun tüketim seviyesi belirlemektedir. Tüketici çevresindeki tüketim seviyesine göre harcanabilir gelirinden tüketime pay ayırmaktadır. Bu durumda aynı toplum içindeki gelir seviyesi yüksek olan tüketiciler gelirlerinden daha az bir payı tüketime ayırırken, gelir seviyesi nispeten düşük olan tüketiciler ise gelirlerinden daha büyük bir payı tüketime ayıracaklardır.