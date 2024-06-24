Patronlar ne diyor, özel sektör maaşlara ara zam yapacak mı?
Yılın ilk yarısında enflasyon oranı Merkez Bankası’nın tahminlerini aştı. Hükümet birkaç senedir uyguladığı ara zamma bu sene sıcak bakmıyor, özel sektör ise kendi içinde ikiye bölündü.
Bloomberg HT’nin haberine göre, özel sektörde her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti.
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Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.
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Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.
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