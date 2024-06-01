Rezerv para nedir? Rezerv para birimleri
Rezerv kelimesi, saklama ya da biriktirme anlamına gelir. Rezerv para ise merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıklardır. Rezerv paraların özelliği, yaygın kullanımları ve de diğer paralara kolayca çevrilmeleridir. Peki, rezerv para birimleri nelerdir? İşte detaylar...
Rezerv para nedir?
Rezerv para, merkez bankalarının ellerinde bulundurdukları döviz cinsleridir. Rezerv paralar majör paralardan seçilir ve diğer paralara daha kolay çevrilebilir.
Rezerv para birimleri nelerdir?
Dünya üzerinde en fazla kullanılan rezerv para dolardır. Doların rezerv bir para olmasının en önemli sebebi, dünya ticaretinde oldukça yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dolara ek olarak kullanılan diğer rezerv para birimleri ise Euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve İsviçre frangıdır.
Rezerv paranın özellikleri nelerdir?
Döviz kurunda görülen iniş çıkışa karşı daha dengeli bir politika izlemeye yardımcı olur.
İç ve dış borçların karşılamalarında devlete kaynak oluşturur.
Yaşanabilecek krizlere yönelik olarak tampon görevi görür.
Ödemelerde meydana gelebilecek ani değişimleri önüne geçer.
Uluslararası kriz durumunda ülkelerin güvende olmasına yardımcı olur.
Rezerv paranın fonksiyonları nelerdir?
Para politikalarına güveni artırmak.
Kur istikrarını sağlamak.
Döviz cinsindeki borç ödemelerini yapabilmek.
Dış ticaret işlemlerini sağlamak ve kolaylamak.
Küresel ekonomide var olmak ve etkinlik sağlamak.
Ekonomideki şokları hafifletmek veya önlemek.