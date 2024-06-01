Rezerv para nedir? Rezerv para birimleri

Rezerv para birimleri nelerdir?

Dünya üzerinde en fazla kullanılan rezerv para dolardır. Doların rezerv bir para olmasının en önemli sebebi, dünya ticaretinde oldukça yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dolara ek olarak kullanılan diğer rezerv para birimleri ise Euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve İsviçre frangıdır.