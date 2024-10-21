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ŞOK mutfak ve spor ürünleri, bebek bezi ve deterjanlarda indirim (23-29 EKİM ŞOK FIRSAT KATALOĞU)

ŞOK’ta mutfak ürünlerinden, spor ürünlerine, deterjanlardan bebek bezlerine birçok üründe büyük indirim fırsatı… Üstelik mutfak ve spor ürünlerinde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor. ŞOK çarşamba fırsatlarını kaçırmayın. İşte, ŞOK indirimli fiyatlar listesi…

ŞOK mutfak ve spor ürünleri, bebek bezi ve deterjanlarda indirim (23-29 EKİM ŞOK FIRSAT KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK MUTFAK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Hosse çift kulplu döküm sahan: 549 TL

Cingöz tava 30 cm: 299 TL

Redio balıkmatik tava 32 cm: 399 TL

Redio emoji tava: 219 TL

Ragnar krep tava 28 cm: 169 TL

Rahnar 2’li tava set 20 ve 24 cm: 299 TL

Cem iki bölmeli döküm tava 30 cm: 599 TL

Nirvana wok tava 18 cm: 19 TL

Nirvana sahan 18 cm: 169 TL

Domino karnıyarık tenceresi 24 cm: 349 TL

Emaye kek kalıbı: 299 TL6’lı döner tablalı baharatlık: 399 TL

Dikdörtgen baton pasta kek kalıbı 30 cm: 199 TL

Kelepçeli pasta kek kalıbı 26 cm: 199 TL

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ŞOK mutfak ve spor ürünleri, bebek bezi ve deterjanlarda indirim (23-29 EKİM ŞOK FIRSAT KATALOĞU) - Sayfa 2

ŞOK SPOR ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLİ FİYATLAR

LCD göstergeli dijital ekran masaj tabancası: 749 TL

Pilates egzersiz seti: 129 TL

Egzersiz minderi (183 x 61 cm): 299 TL

Egzersiz minderi (140 x 50 cm): 129 TL

Egzersiz minderi (180 x 60 cm): 239 TL

Katlanabilir egzersiz minderi (173 x 61 cm): 249 TL

Neopren dambıl 2’li (1 kg): 249 TL

El-ayak bilek ağırlığı 2’li (0,5 kg): 179 TL

Pilates çemberi: 179 TL

Ayarlanabilir el yayı: 99,95 TL

Egzersiz direnç bandı: 99,95 TL

Esneme ve strecth bandı: 129 TL

Pilates bant 3’lü: 99,95 TL

Pilates topu (20 cm): 59,95 TL

Çelik atlama ipi: 99,95 TL

Atlama ipi rulmanlı: 69,95 TL

Flex bar (160 cm): 99,95 TL

Masaj-egzersiz topu (5 cm çap): 49,95 TL

Masaj barı: 99,95 TL

Masa tenisi seti: 199 TL

 

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ŞOK mutfak ve spor ürünleri, bebek bezi ve deterjanlarda indirim (23-29 EKİM ŞOK FIRSAT KATALOĞU) - Sayfa 3

ŞOK BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ VE DETERJANDA İNDİRİMLİ FİYATLAR

Bebeland Sensitive bebek bezi çeşitleri: 250 TL

Bebeland Kukuli lisanslı ıslah havlu 90’lı: 24,90 TL

Bebeland çocuk köpük sabun (500 ml): 2 TL

Por-çöz lavabo açıcı (1 lt): 59,95 TL

Fairy platinum plus bulaşık makinesi kapsülü 40’lı: 229 TL

Asperox Sparx Diomond bulaşık makinesi kapsülü 30’lu: 149,50 TL

Cif sprey banyo/mutfak: 59,50 TL

Bingo Fresh yüzey temizleyici (2,5 lt): 74,90 TL

 

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