ŞOK mutfak ve spor ürünleri, bebek bezi ve deterjanlarda indirim (23-29 EKİM ŞOK FIRSAT KATALOĞU)
ŞOK’ta mutfak ürünlerinden, spor ürünlerine, deterjanlardan bebek bezlerine birçok üründe büyük indirim fırsatı… Üstelik mutfak ve spor ürünlerinde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor. ŞOK çarşamba fırsatlarını kaçırmayın. İşte, ŞOK indirimli fiyatlar listesi…
ŞOK MUTFAK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLİ FİYATLAR
Hosse çift kulplu döküm sahan: 549 TL
Cingöz tava 30 cm: 299 TL
Redio balıkmatik tava 32 cm: 399 TL
Redio emoji tava: 219 TL
Ragnar krep tava 28 cm: 169 TL
Rahnar 2’li tava set 20 ve 24 cm: 299 TL
Cem iki bölmeli döküm tava 30 cm: 599 TL
Nirvana wok tava 18 cm: 19 TL
Nirvana sahan 18 cm: 169 TL
Domino karnıyarık tenceresi 24 cm: 349 TL
Emaye kek kalıbı: 299 TL6’lı döner tablalı baharatlık: 399 TL
Dikdörtgen baton pasta kek kalıbı 30 cm: 199 TL
Kelepçeli pasta kek kalıbı 26 cm: 199 TL
ŞOK SPOR ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLİ FİYATLAR
LCD göstergeli dijital ekran masaj tabancası: 749 TL
Pilates egzersiz seti: 129 TL
Egzersiz minderi (183 x 61 cm): 299 TL
Egzersiz minderi (140 x 50 cm): 129 TL
Egzersiz minderi (180 x 60 cm): 239 TL
Katlanabilir egzersiz minderi (173 x 61 cm): 249 TL
Neopren dambıl 2’li (1 kg): 249 TL
El-ayak bilek ağırlığı 2’li (0,5 kg): 179 TL
Pilates çemberi: 179 TL
Ayarlanabilir el yayı: 99,95 TL
Egzersiz direnç bandı: 99,95 TL
Esneme ve strecth bandı: 129 TL
Pilates bant 3’lü: 99,95 TL
Pilates topu (20 cm): 59,95 TL
Çelik atlama ipi: 99,95 TL
Atlama ipi rulmanlı: 69,95 TL
Flex bar (160 cm): 99,95 TL
Masaj-egzersiz topu (5 cm çap): 49,95 TL
Masaj barı: 99,95 TL
Masa tenisi seti: 199 TL
ŞOK BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ VE DETERJANDA İNDİRİMLİ FİYATLAR
Bebeland Sensitive bebek bezi çeşitleri: 250 TL
Bebeland Kukuli lisanslı ıslah havlu 90’lı: 24,90 TL
Bebeland çocuk köpük sabun (500 ml): 2 TL
Por-çöz lavabo açıcı (1 lt): 59,95 TL
Fairy platinum plus bulaşık makinesi kapsülü 40’lı: 229 TL
Asperox Sparx Diomond bulaşık makinesi kapsülü 30’lu: 149,50 TL
Cif sprey banyo/mutfak: 59,50 TL
Bingo Fresh yüzey temizleyici (2,5 lt): 74,90 TL