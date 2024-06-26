S&P 500 nedir? S&P 500 neyi ölçer?
S&P 500 borsa endeksi, Standard & Poor's’ın kısaltılmasıdır. Merkezi ABD'de New York'ta bulunur. S&P 500, ABD'deki yaklaşık 500 şirketin performansını ölçen bir borsa endeksidir. Peki, S&P 500 neyi ölçer? S&P 500 işlemleri hangi saatte gerçekleşir? İşte, S&P 500’e dair tüm detaylar…
S&P 500 nedir?
S&P 500, yalnızca 30 şirketi izleyen başka bir endeks olan Dow Jones Endüstriyel Ortalama'da (DJIA) listelenenler de dahil olmak üzere yaklaşık 500 büyük şirketi izleyen bir hisse senedi endeksidir. S&P 500, ABD hisse senedi piyasası kapitalizasyonunun yaklaşık %80'ini oluşturur. Hisse senetleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) uygun olsa da borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) uygun değildir çünkü bunlar tek bir şirketten ziyade yatırım sepetleridir.
S&P 500 hisselerini satın alabilir misiniz?
S&P 500 bir şirket değildir. S&P 500 hisselerini satın alamasanız. Ancak S&P 500'ü takip eden bir endeksteki hisseleri satın alabilirsiniz.
S&P 500 neyi ölçer?
S&P 500, endekse dahil olan yaklaşık 500 şirketin piyasa kapitalizasyonunu takip ederek bu şirketlerin hisselerinin değerini ölçer.
Piyasa değeri, bir şirketin sahip olduğu hisse senedi sayısının mevcut hisse senedi fiyatıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Yani, eğer bir şirketin halihazırda hissedarların elinde bulunan 2 milyon hissesi varsa ve mevcut hisse fiyatı 5 dolar ise şirketin piyasa değeri 10 milyon dolar olur. S&P 500'ün değeri, her şirketin piyasa değerine göre hesaplanır ve yalnızca halka açık işlem gören hisse sayısını dikkate alacak şekilde ayarlanır. Ancak S&P 500'deki her şirkete, şirketin bireysel piyasa değerinin S&P 500'ün toplam piyasa değerine bölünmesiyle elde edilen belirli bir ağırlık verilir. Bu nedenle, daha büyük piyasa değeri olan şirketler, daha küçük piyasa değeri olan şirketlere göre daha fazla ağırlıklandırılır.
S&P 500 işlemleri hangi saatte gerçekleşir?
S&P 500 endeksi, New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmektedir. NYSE'nin çalışma saatleri içinde, genellikle 09.30 ile 16.00 arasında, S&P 500 endeksi üzerinde işlem yapılabilmektedir. NYSE Türkiye saati ile 17.30 ile 00.00 arasında işlem görmektedir.