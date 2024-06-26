S&P 500 nedir? S&P 500 neyi ölçer?

S&P 500 neyi ölçer?

S&P 500, endekse dahil olan yaklaşık 500 şirketin piyasa kapitalizasyonunu takip ederek bu şirketlerin hisselerinin değerini ölçer.

Piyasa değeri, bir şirketin sahip olduğu hisse senedi sayısının mevcut hisse senedi fiyatıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Yani, eğer bir şirketin halihazırda hissedarların elinde bulunan 2 milyon hissesi varsa ve mevcut hisse fiyatı 5 dolar ise şirketin piyasa değeri 10 milyon dolar olur. S&P 500'ün değeri, her şirketin piyasa değerine göre hesaplanır ve yalnızca halka açık işlem gören hisse sayısını dikkate alacak şekilde ayarlanır. Ancak S&P 500'deki her şirkete, şirketin bireysel piyasa değerinin S&P 500'ün toplam piyasa değerine bölünmesiyle elde edilen belirli bir ağırlık verilir. Bu nedenle, daha büyük piyasa değeri olan şirketler, daha küçük piyasa değeri olan şirketlere göre daha fazla ağırlıklandırılır.