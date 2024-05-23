Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonu nedenleri

Talep enflasyonu nedir?

Bir ekonomide cari fiyat seviyesinde toplam talebin yükselerek toplam arzı aşması sonucu ortaya çıkan sürekli fiyat artışlarına “talep enflasyonu” denir.

Piyasada toplam talebin artmasını sağlayan sebeplerden birisi kişilerin gelirlerindeki artış veya piyasadaki para arzında yükselmedir. Bu durumda kişiler hem daha fazla mal talebinde bulunabilir, hem de talep ettikleri mal için daha fazla fiyat ödemeye razı olabilirler. Bunun sonucu olarak enflasyona ortaya çıkmaktadır.