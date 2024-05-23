Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonu nedenleri
Toplam arz ve talepteki dengesizliğin etkilerini tanımlayan, Keynesyen iktisat teorisinin bir ilkesi olan talep enflasyonu para arzının artmasının tüketimi artırması sonucu ortaya çıkan enflasyon türüdür. Peki, talep enflasyonunun nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Talep enflasyonu nedir?
Bir ekonomide cari fiyat seviyesinde toplam talebin yükselerek toplam arzı aşması sonucu ortaya çıkan sürekli fiyat artışlarına “talep enflasyonu” denir.
Piyasada toplam talebin artmasını sağlayan sebeplerden birisi kişilerin gelirlerindeki artış veya piyasadaki para arzında yükselmedir. Bu durumda kişiler hem daha fazla mal talebinde bulunabilir, hem de talep ettikleri mal için daha fazla fiyat ödemeye razı olabilirler. Bunun sonucu olarak enflasyona ortaya çıkmaktadır.
Piyasaya talep edilenden çok para sürülürse yani para arzı para talebinden yüksek olursa, bireylerin eline geçen para miktarındaki artışın sonucunda oluşacak olan toplam talep artışına, toplam arzın kısa sürede uyum sağlaması zor olacağından yine enflasyon problemi ortaya çıkacaktır.
Talep Enflasyonunun nedenleri nelerdir?
Devletin açık finansman politikası izlemesi (karşılıksız para basması /para arzındaki artışlar )
Kamu açığındaki artışlar
Özel finansman açığındaki artışlar
Kredi hacminin genişlemesi (banka kredilerinin çoğalması ile toplam talebin artması)
Gerçek kişilerin ve kurumları daha önce kurumların yastık altında tuttukları paralarını dolaşıma sokmaları
Ödemeler dengesi fazlalığından doğan gelir artışları nedeniyle, cari fiyat seviyesinde toplam talebin yükselerek toplam arzı aşması sonucu ortaya çıkan sürekli fiyat artışları talep enflasyonunun nedenlerindendir.