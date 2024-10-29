THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.