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THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan bir kampanya düzenledi.

THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası - Sayfa 1

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi.

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THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası - Sayfa 2

Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak. 

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THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası - Sayfa 3

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

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THY'den 29 Ekim'e özel ucuz bilet kampanyası - Sayfa 4

Kampanya kapsamında satışa çıkarılan koltuk sayısı ise 78.500 adet olarak belirtildi.

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