Bankalardan Togg'a özel taşıt kredisi!

Ziraat Bankası

Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.

Krediye TOGG satış platformu Trumore üzerinden dijital olarak veya tüm Şubelerimizden başvurulabilmektedir.

Kredi kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel olarak fatura değeri;

0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,

1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,

3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,

4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.