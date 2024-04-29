Bankalardan Togg'a özel taşıt kredisi!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. "Togg'a özel kredi var mı? Ödeme seçenekleri neler?" gibi sorular vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor? Peki, Togg'a özel kredi var mı? Hangi bankalar kredi veriyor? Ödeme seçenekleri neler? İşte bazı bankaların Togg için özel taşıt kredileri...
Vakıfbank
Kampanya, 0 km TOGG marka taşıtlar için geçerli olup, kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
Kampanya kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu taşıtlara özel olarak fatura değeri;
0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,
1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,
3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,
4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
Ziraat Bankası
Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
Krediye TOGG satış platformu Trumore üzerinden dijital olarak veya tüm Şubelerimizden başvurulabilmektedir.
Kredi kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel olarak fatura değeri;
0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,
1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,
3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,
4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
Halkbank
Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
Kampanya kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu taşıtlara özel olarak fatura değeri;
0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,
1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,
3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,
4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
Kredi kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel olarak fatura değeri;
0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar ve 48 ay,
1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar ve 36 ay,
3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar ve 24 ay,
4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.