Üreticilerden marketlere ‘kurbanlık' tepkisi: Herkes kendi işini yapsın!
Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, zincir marketlerin kurban satışına tepki göstererek, “Marketler kurbanlık değil, et satıyor. 16 kilogram koç yoktur. Kurbanı ticarete çevirmişler. Marketlerde kurban satışlarına karşıyız, herkes kendi işini yapsın” dedi.
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bu yılki kurbanlık fiyatlarının vatandaşın alım gücüne göre yüksek olduğunu söyledi.
Küçükbaşta 6 aylık hayvanın, 1 yaşındaki hayvanın kilosunda ve görüntüsünde olursa kurban olacağını aktaran Çelik, “Kurban Bayramı her yıl 10 gün öne geldiği için, mart ayından sonra yapılan doğumlar bayramda 6 ayı dolduramıyor. Dolayısıyla popülasyonda bir düşüş var. Hayvanlar 6 ayı dolduramadığı ve piyasada da toklu azaldığı için kurbanlık fiyatları bu sene daha yüksek. Geçen seneye göre yüzde 100’e varan artışlar oldu” dedi.
Bayramda 3 milyon küçükbaş hayvanın satış noktalarında müşteri beklediğini söyleyen Çelik, kurban kesimi sayısının geçen yıla göre düşük kalacağına işaret ederek, “Apartmanda eskiden 5 kişi kurban kesiyorsa bu sene 3 kişi kurban kesecektir” ifadesini kullandı.
"Herkes kendi işini yapsın"
Çelik, zincir marketlerin hisseli kurban eti satmasına sert tepki gösterdi. “Marketler kurbanlık değil, et satıyor” diyen Çelik, “’Her bütçeye göre kurbanlık’ diyorlar. 10-15 kiloluk kurbanlık yoktur. Taksitli kurban mı olur? Paketle et almakla kurban olmaz. Bir küçükbaş ikiye, üçe ayrılmaz. Ayrıldığı zaman kurban olamaz. Küçükbaş tek hissedir. 16 kilogram koç yoktur.
Bir koç kaça bölünüyor acaba? 6 aylık bir kuzu, neresinden bakarsanız bakın canlı en az 45 kilogram gelir. 45 kilo olsa, bundan 22 kilogram karkas et çıkar. Kurbanı ticarete çevirmişler. Marketlerde kurban satışlarına karşıyız, herkes kendi işini yapsın” diye konuştu.
"Mera israfı değil ıslahı yapalım"
Milliyet'te yer alan habere göre Çelik, yüksek et fiyatlarının düşürebilmek için yapılması gerekenlere ilişkin, “Fiyatların düşmesi, girdi maliyetlerini düşürmek ve üretimi artırmakla mümkün olur. Mera israfı yapmadan, mera ıslahı yaparak maliyeti düşürebiliriz” görüşünü dile getirdi.