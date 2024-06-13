Üreticilerden marketlere ‘kurbanlık' tepkisi: Herkes kendi işini yapsın!

"Herkes kendi işini yapsın"

Çelik, zincir marketlerin hisseli kurban eti satmasına sert tepki gösterdi. “Marketler kurbanlık değil, et satıyor” diyen Çelik, “’Her bütçeye göre kurbanlık’ diyorlar. 10-15 kiloluk kurbanlık yoktur. Taksitli kurban mı olur? Paketle et almakla kurban olmaz. Bir küçükbaş ikiye, üçe ayrılmaz. Ayrıldığı zaman kurban olamaz. Küçükbaş tek hissedir. 16 kilogram koç yoktur.

Bir koç kaça bölünüyor acaba? 6 aylık bir kuzu, neresinden bakarsanız bakın canlı en az 45 kilogram gelir. 45 kilo olsa, bundan 22 kilogram karkas et çıkar. Kurbanı ticarete çevirmişler. Marketlerde kurban satışlarına karşıyız, herkes kendi işini yapsın” diye konuştu.