1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
1 Mayıs 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 1 Mayıs Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 1 Mayıs 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…
1 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 2.836.266,49 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 kişi de 31.600,50 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:
06 – 08 – 09 – 19 – 32 + 01
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
5+1 Devir 2.836.266,49 ₺
5 3 31.600,50 ₺
4+1 54 1.755,55 ₺
4 1.108 106,95 ₺
3+1 1.816 78,30 ₺
3 33.905 16,75 ₺
2+1 15.902 32,75 ₺
1+1 53.638 15,45 ₺
0+1 53.870 15,35 ₺