1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

1 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 2.836.266,49 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 kişi de 31.600,50 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

06 – 08 – 09 – 19 – 32 + 01

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 2.836.266,49 ₺

5 3 31.600,50 ₺

4+1 54 1.755,55 ₺

4 1.108 106,95 ₺

3+1 1.816 78,30 ₺

3 33.905 16,75 ₺

2+1 15.902 32,75 ₺

1+1 53.638 15,45 ₺

0+1 53.870 15,35 ₺