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  4. 1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

1 Mayıs 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları…

1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları - Sayfa 1

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 1 Mayıs Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 1 Mayıs 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

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1 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Mayıs çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları - Sayfa 2

1 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 2.836.266,49 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 kişi de 31.600,50 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

06 – 08 – 09 – 19 – 32 + 01

Kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

   5+1                          Devir                       2.836.266,49 ₺

     5                                3                             31.600,50 ₺

   4+1                            54                              1.755,55 ₺

     4                            1.108                            106,95 ₺

   3+1                          1.816                              78,30 ₺

     3                           33.905                             16,75 ₺

  2+1                          15.902                             32,75 ₺

  1+1                          53.638                             15,45 ₺

  0+1                          53.870                             15,35 ₺

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