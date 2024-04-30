1 Mayıs çarşamba okullar tatil mi? Yarın (1 Mayıs) okul var mı?
Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, öğrenciler yarın (1 Mayıs) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs çarşamba okullar tatil mi? Yarın (1 Mayıs) okul var mı? 1 Mayıs’ta üniversiteler tatil mi? İşte detaylar…
1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için her resmi tatilde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs çarşamba günü kapalı olacak.
1 Mayıs’ta üniversiteler tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olmasından dolayı üniversiteler resmi tatil olacak.
1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.
İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.