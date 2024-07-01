109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve güvenlik alanında eğitim almak isteyen bireyler 29 Haziran 2024 tarihinde ÖGG sınavına girdiler. 109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı tarih belli oldu. Peki, 109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Özel güvenlik sınavı 29 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı sınav kılavuzunda yayımlandı.
Yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınavı A ve B soru kitapçıkları, 2 Temmuz salı günü yayımlanacak.
ÖGG sınavı ne zaman açıklanıyor?
109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.