15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle pazartesi günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar 15 Temmuz pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı? İşte detaylar…
15 Temmuz’da bankalar çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında ölen 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.
2024 resmi tatiller
1 Ocak pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı