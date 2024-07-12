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  4. 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı?

15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle pazartesi günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar 15 Temmuz pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı? İşte detaylar…

15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı? - Sayfa 1

15 Temmuz’da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

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15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı? - Sayfa 2

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında ölen 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

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15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı? - Sayfa 3

2024 resmi tatiller

1 Ocak pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı

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