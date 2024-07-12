15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2024 pazartesi bankalar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında ölen 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.