15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu?
İnternetten alışveriş yapan ve kargo alıp gönderen vatandaşlar 15 Temmuz'da kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, Kargolar 15 Temmuz’da kargolar açık mı? 15 Temmuz pazartesi günü Trendyol kargo, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat kargo çalışıyor mu? İşte detaylar…
Kargolar 15 Temmuz açık mı?
15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor.
Kargolar pazar günleri, resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.
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Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.
Kargolar 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.
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