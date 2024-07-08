15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Demokrasi ve Millî Birlik Günü!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) öldü.

Anma gününün adı ilk önce Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak kabul edilmiş daha sonra Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak değiştirilmiştir.