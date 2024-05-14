19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Vatandaşlar, 19 Mayıs’ta okullar, üniversiteler, özel sektör ve liseler tatil mi sorusunu araştırmaya başladılar. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar…
19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğundan resmi tatil olacak.
20 Mayıs okullar tatil mi?
20 Mayıs pazartesi günü Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
2024 Resmi tatiller
23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı