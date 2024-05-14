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  4. 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Vatandaşlar, 19 Mayıs’ta okullar, üniversiteler, özel sektör ve liseler tatil mi sorusunu araştırmaya başladılar. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar…

19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? - Sayfa 1

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğundan resmi tatil olacak. 

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19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? - Sayfa 2

20 Mayıs okullar tatil mi?

20 Mayıs pazartesi günü Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

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19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? - Sayfa 3

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? - Sayfa 4

2024 Resmi tatiller

23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı

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