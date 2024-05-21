2024 Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?
Yaz aylarının gelmesi ile yargıda işi olanlar adli tatilin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ve adli tatilde hangi davalar devam edeceğini merak ediyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor? İşte detaylar…
Adli tatil nedir?
6100 sayılı HMK'nın 102. maddesi ile düzenlenen adli tatil, mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemidir.
2024 Adli tatil ne zaman başlayacak?
2024 adli tatil dönemi 20 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2024 tarihinde bitecektir. 1 Eylül 2024 yeni adli yılın başlayacaktır.
Adli tatilde hangi davalar devam ediyor?
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.