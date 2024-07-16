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  4. 2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var?

2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var?

2024 YKS puanlarının açıklanması ile üniversite puanları araştırılmaya başlandı. Açık öğretimde okumak isteyen adaylar 2 yılık ve 4 yıllık hangi bölümlerin olduğunu merak ediyor. Peki, 2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? İşte detaylar…

2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? - Sayfa 1

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık) 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

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2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? - Sayfa 2

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

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2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? - Sayfa 3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

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2024 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? - Sayfa 4

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık)

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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