2024 DGS başvuruları zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek adaylar, DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacağı merak ediyorlar. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları zaman başlayacak? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
2024 DGS başvuru tarihi ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yayınlanan takvimle ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erecek.
DGS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.
Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
2024 DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.