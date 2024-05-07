2024 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/1 sonuçlarına nereden bakılıyor?
ÖSYM tarafından 5 Mayıs 2024 tarihinde 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) yapıldı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/1 sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte detaylar…
İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSG sonuç tarihi, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs'ta erişime açılacak.
İSG/1 sonuçlarına nereden bakılıyor?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.