2024 KPSS başvuruları bugün (15 Mayıs) bitiyor! Başvurular nasıl yapılıyor? Başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 3 Mayıs’ta başlamıştı. 2024 KPSS başvuruları bugün (15 Mayıs) bitiyor. Peki, Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman? İşte detaylar…
2024 KPSS başvuruları bugün (15 Mayıs) bitiyor
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 3 Mayıs’ta başlamıştı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 15 Mayıs çarşamba günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
KPSS lisans geç başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS geç başvuru tarihleri belli oldu.
Yayımlanan takvime göre; KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.
Sınav ücreti ne kadar?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
DHBT : 350,00 TL
Başvurular nasıl yapılıyor?
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.