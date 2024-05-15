2024 KPSS başvuruları bugün (15 Mayıs) bitiyor! Başvurular nasıl yapılıyor? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS lisans geç başvuruları ne zaman?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS geç başvuru tarihleri belli oldu.



Yayımlanan takvime göre; KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.