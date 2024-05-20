2024 KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2024 geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Başvuru tarihini kaçıranlar için KPSS geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2024 geç başvuru ücreti ne kadar? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
2024 KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Sınavlara ilişkin geç başvuru günü ise 22-23 Mayıs tarihleri olacak. Geç başvurular ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2024 çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, 23 Temmuz 2024 perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
KPSS 2024 geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ÖABT ve Lisans sınavlarında her bir oturum için geç başvuru ücreti 525 TL olacak. Alan Bilgisi sınavlarında ise her bir oturum için 352,50 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.