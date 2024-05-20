2024 KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2024 geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2024 geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ÖABT ve Lisans sınavlarında her bir oturum için geç başvuru ücreti 525 TL olacak. Alan Bilgisi sınavlarında ise her bir oturum için 352,50 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.