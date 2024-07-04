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  4. 2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? - Sayfa 1

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; ‘’14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? - Sayfa 2

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

 DİKKAT!

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? - Sayfa 3

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.

2024-KPSS Lisans sınav yeri görüntüleme ekranı

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2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? - Sayfa 4

KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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