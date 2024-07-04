2024-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; ‘’14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.
KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.