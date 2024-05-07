2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 3 Mayıs’ta başladı. KPSS ön lisans sınavına girecek adaylar başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler…
2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman?
ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Sınav takvimine göre KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
2024 KPSS sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.