2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? 2024 ÖSYM – MEB sınav görevli ücretleri
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan sınavlarda görev alan gözetmenlere belirli miktarda ücret yatırılıyor. Sınavlarda görev alan gözetmenlere verilen ücretler her yıl farklılık gösteriyor. Peki, 2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte detaylar…
2024 görevli ücretleri ne kadar?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL