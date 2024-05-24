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2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? 2024 ÖSYM – MEB sınav görevli ücretleri

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan sınavlarda görev alan gözetmenlere belirli miktarda ücret yatırılıyor. Sınavlarda görev alan gözetmenlere verilen ücretler her yıl farklılık gösteriyor. Peki, 2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? 2024 ÖSYM – MEB sınav görevli ücretleri - Sayfa 1

2024 görevli ücretleri ne kadar?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

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2024 sınav görevli ücretleri ne kadar? 2024 ÖSYM – MEB sınav görevli ücretleri - Sayfa 2

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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