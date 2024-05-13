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2024 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

Öğrenciler ve veliler tatil planı yapmak için 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ne zaman biteceğini karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyorlar. Peki, Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024-2025 Eğitim-öğretim yılı okullar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2024 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? - Sayfa 1

Okullar ne zaman kapanacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu yılın eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 cuma kapanacak.

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2024 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? - Sayfa 2

Karneler ne zaman verilecek?

14 Haziran 2024 cuma günü karneler verilecek. Karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

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2024 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? - Sayfa 3

2024-2025 Eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman başlayacak?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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2024 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? - Sayfa 4

MEB 2023-2024 çalışma takvimi

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil: 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil: 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı bitişi: 14 Haziran 2024

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