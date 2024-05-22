2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran'da yapılacak. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'nin sınav tarihini açıklamasından sonra sınav tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulamaya başladı. 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sınavı ne zaman? İşte detaylar…
YKS sınav yerleri açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
2024 YKS ne zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.
YKS 1. oturum TYT: 08.06.2024 ilk oturum 165 dakika sürüyor.
YKS 2. oturum AYT: 09.06.2024 ikinci oturum 180 dakika sürüyor.
YKS 3. oturum YDT: 09.06.2024 üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.