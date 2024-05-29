2024 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayının fazileti nedir?
Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. . Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Bu yıl Zilhicce ayı ne zaman başladığı, Zilhicce ayının anlamı ve fazileti ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayının fazileti nedir? İşte detaylar…
2024 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
Hicri takvimin 12. ayı olan Zilhicce ayı başlangıcı bu sene 7 Haziran gününe denk geliyor.
Zilhicce ayı nedir?
Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Zilhicce ayından önceki ay Zilkade, sonraki ay ise yeni yılın ilk ayı Muharrem ayıdır.
Arapçada Zilhicce isminin anlamı Hac Sahibi veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Bu ayın dokuzuncu günü aynı zamanda arefe günüdür ve 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlar, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona erer.
Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.
Zilhicce ayının fazileti nedir?
Zilhicce ayı ve faziletiyle alakalı birçok merak edilen hususlar vardır. Hiç şüphesiz ki Zilhicce dönemi son derece faziletlidir ve imkanı el veren kişilerin bu ayı çeşitli ibadetlerle geçirmeleri gerekir. İmkanı olan kişiler bu ay içerisinde kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirler.
Zilhicce içerisinde hac ve kurban ibadetleri gibi çok kıymetli ibadetleri barındırır. Bu ay içerisinde her türlü kötülük, haram işler ve savaş yasaklanmış olup, insanların Allah'a yakınlaşmaları istenmiştir.
Bu ay içerisinde her kötülük bir kenara bırakılarak, insanlar Allah'a daha da yakınlaşmalıdır. Başta zina ve alkol olmak üzere birbirinden kötü olan haram işler bırakılmalıdır.
Bu ay içerisinde yapılacak olan tüm hayırlı işlere yüksek sevaplar yazılır. Kişilerin dünya ve ahiret hayatları aydınlatılarak, onların daha iyi bir hayat sürmeleri sağlanır. Bu sebepten dolayıdır ki insanların bu ay içerisinde bol bol hayırlı işlere yönelmeleri, insanlara yardım etmeleri gerekir.