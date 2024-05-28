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29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi olduğundan resmi tatil mi, okullar tatil mi araştırılmaya başlandı. İstanbul'un fethi yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar…

29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? - Sayfa 1

29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmuyor.

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29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? - Sayfa 2

29 Mayıs okullar tatil mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi bu yıl çarşamba günü denk geliyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmadığı için okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi? - Sayfa 3

29 Mayıs İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi, Kostantiniyye'nin Fethi veya Konstantinopolis'in Düşüşü, 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

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