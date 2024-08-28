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30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos cuma günü kargolar çalışıyor mu?

İnternetten alışveriş yapan ve kargo alıp gönderen vatandaşlar 30 Ağustos'ta kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, Kargolar 30 Ağustos'ta kargolar açık mı? 30 Ağustos cuma günü Trendyol kargo, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat kargo çalışıyor mu? İşte detaylar…

30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos cuma günü kargolar çalışıyor mu? - Sayfa 1

Kargolar 30 Ağustos açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Kargolar pazar günleri, resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.

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30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos cuma günü kargolar çalışıyor mu? - Sayfa 2

Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.

Kargolar 31 Ağustos cumartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

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